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Son dakika haberi! Heung-Min Son "hat-trick" yaptı, Tottenham farklı kazandı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Son dakika haberi! Heung-Min Son 'hat-trick' yaptı, Tottenham farklı kazandı

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti.

Ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Tottenham, Güney Koreli golcüsünün "hat-trick" yaptığı mücadeleyi farklı kazandı.

Londra temsilcisinde Heung-Min Son, 3'üncü, 66'ncı ve 71'inci dakikalarda fileleri havalandırdı. Konuk ekibin bir golünü ise 50. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Bir maçı eksik Tottenham, 57 puanla 4'üncü sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise 36 puanla 12'nci sırada yer aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, Tottenham, Spor, Haberler

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