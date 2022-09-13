Son dakika haberi... Halkbank, milli voleybolcu Doğukan Ulu'yu transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, son olarak Galatasaray'da forma giyen Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da oynayan, son olarak Galatasaray'da forma giyen başarılı orta oyuncu Doğukan, takımla çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1995 Anamur doğumlu ve 2.01 metre boyundaki Doğukan, şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank'ın geçmişi, başarıları, kurumsallığı, Türk voleyboluna yaptığı katkılar buraya gelmemde etkili oldu. Ortam gerçekten güzel, sunulan imkanlar iyi. Bize düşen, antrenmanlarda dikkatli ve verimli çalışıp bunları sahaya yansıtarak bu köklü camiayı yarıştığı üç kupada da başarıya ulaştırmak. Biliyoruz ki, sert bir düzlemde, çok zorlu rakiplerle çetin bir mücadele bizi bekliyor."