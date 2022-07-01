Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Son dakika habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.

???????

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title