Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti Son dakika habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi. Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu. ??????? AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.