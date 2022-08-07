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Son dakika haberi! Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Son dakika haberi! Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun Nordsjaelland ve Cincinnati takımlarında forma giydiği belirtildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Atanga'ya başarılar dileğinde bulunuldu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler Son Dakika

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