Son dakika haberi... Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı

Galatasaray, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL