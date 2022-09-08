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Son dakika haberi... Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı

Son dakika spor haberi... Galatasaray, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Demir Galatasaray Rapid Wien Spor Haberler Son Dakika

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