Son dakika haberi... Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Spor Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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