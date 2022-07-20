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Son dakika haberi: Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti

AA - Emre Doğan - Spor
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Son dakika haberi: Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti

Son dakika habere göre Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Basketbol 1. Lig ekibi Ormanspor'da forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sedat Ali Karagülle, geçen sezon Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 32 maçta 9,5 sayı, 3,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA / Emre Doğan - Spor

Galatasaray basketbol Türkiye Nef Spor Haberler Son Dakika

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