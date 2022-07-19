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Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

AA - Ercan Çakar - Spor
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

AA / Ercan Çakar - Spor

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