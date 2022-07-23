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Son dakika haberi! Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haberi! Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti

Son dakika spor haberine göre Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Selçuk Spor Haberler Son Dakika

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