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Son dakika haberi: Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Son dakika haberi: Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

Son dakika haberler: Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Haris Seferovic Galatasaray Portekiz Benfica Spor Haberler Son Dakika

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