Son dakika haberi: Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı Son dakika haberler: Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. AA / Emre Doğan - Spor Haris Seferovic Galatasaray Portekiz Benfica Spor Haberler Son Dakika

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