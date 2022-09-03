Son dakika haberi... Galatasaray Adası'na yapılan silahlı saldırıyla ilgili kulüpten açıklama

Son dakika haber... Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'na yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'na yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Tesisleri'ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."