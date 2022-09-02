Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe İstanbul Chelsea Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title