Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
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Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor