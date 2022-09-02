Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı. - Haberler

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