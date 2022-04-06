Son dakika haberi! EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. - Haberler

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Son dakika haberi! EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi! EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi.

Gelen son dakika haberlerine göre EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi.

EuroCup Basketbol Erkekler yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Hollanda, Spor, Haberler

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