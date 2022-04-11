Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi - Haberler

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Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

Son dakika haber: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta olduGalatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2İSTANBUL, -SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L)...

SİVAS (DHA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta oldu

Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2

İSTANBUL, -

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

GALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L) (Yasin, Muzaffer, Melih, Hakkı, Onur)

SPOR TOTO: Mert, Shoji, Sharifi, Sercan, Buchegger, Burak, Serkan (L), Muhammed (L) (Kemal)

SETLER: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10

SÜRE: 173 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'in 2'nci yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10'luk skorlarla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Sivas, Spor, Haberler

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