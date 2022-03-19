Son dakika haberi | Dilaver Mutlu: "Önemli olan kazanmak"

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 3-2'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, çok çekişmeli bir maç oynadıklarını belirterek önemli olanın kazanmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Son derece çekişmeli ve zevkli bir maç oldu. Sezon başından beri iç sahada 2 maç kaybettik. İyi oynuyoruz, en azından iyi netice alıyoruz. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk yarıyı iyi oynadık ve skoru da bulduk. İkinci yarının başında 3 farkı da yakaladık. Boluspor da iyi bir ekip. 3-2'yi buldular ama böyle maçlarda önemli olan kazanmak. İnşallah milli aradan sonra İstanbulspor maçını da kazanarak üçlü bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor