Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Cimnastikçi Akdeniz Oyunları Ferhat Arıcan Cezayir Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title