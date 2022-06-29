Son dakika haberi: Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor