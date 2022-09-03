Son dakika haberi! Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı Spor Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Büyükşehir Sporcuları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aldığı başarılarla Muğla'nın gururu oldular. Büyükşehir sporcuları 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar 9 aylık dönemde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti. Muğla Büyükşehir Sporcuları, Okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 41 altın madalya, 34 gümüş madalya, 45 bronz madalya, 24 altın kupa, 15 gümüş kupa ve 21 bronz kupa kazandı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Muğla Spor Haberler Son Dakika

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