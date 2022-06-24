Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy'u transfer etti
AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Son dakika haberine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u kadrosuna kattı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen 28 yaşında ve 2,01 metre boyundaki Metin Toy ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Metin Toy, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank formalarını da giymişti.
AA / Mustafa Bikeç - Spor