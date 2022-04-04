Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" - Haberler

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Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Burak Elmas:

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Medya, Spor, Haberler

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