Son dakika haberi: Bucaspor'da Selahattin yine kiralık gitti
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Son dakika haberi: TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, geçen sezon Başkent Gözgözler Akademi FK'da kiralık oynayan Selahattin Seyhun'u bu kez Çatalcaspor'a kiralık gönderdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, geçen sezon Başkent Gözgözler Akademi FK'da kiralık oynayan Selahattin Seyhun'u bu kez Çatalcaspor'a kiralık gönderdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Selahattin Seyhun, geri alım opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2 sezon için 3'üncü Lig takımlarından Çatalcaspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.Kayserispor altyapısından yetişen 23 yaşındaki santrfor, İzmir ekibinde bir kez bile şans bulamadı.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor