Son dakika haberi: Borussia Dortmund, sahasında tek golle kazandı
Son dakika haberi: Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.
Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, ilk hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Marco Reus'un attığı golle öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumasını bilen ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bayern Leverkusen kalecisi Lukas Hradecky, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
AA / Yunus Kaymaz - Spor