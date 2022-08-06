Son dakika haberi: Borussia Dortmund, sahasında tek golle kazandı Son dakika haberi: Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, ilk hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'i ağırladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Marco Reus'un attığı golle öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumasını bilen ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı. Bayern Leverkusen kalecisi Lukas Hradecky, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Spor AA / Yunus Kaymaz Borussia Dortmund Leverkusen Almanya Bayer Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi: Borussia Dortmund, sahasında tek golle kazandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.