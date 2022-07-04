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Son dakika haberi: Bodrumspor transferde çok hareketli

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
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Son dakika haberi: Bodrumspor transferde çok hareketli

Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Yeyil-beyazlılar iç ve dış transferde toplam 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bodrumspor dış transferde Antalyaspor  forması giyen Harun Alpsoy, 1461 Trabzon FK forması giyen Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor forması giyen Osman Kocaağa ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı'nın sözleşmesi yenilendi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

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