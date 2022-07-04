Son dakika haberi: Bodrumspor transferde çok hareketli Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Yeyil-beyazlılar iç ve dış transferde toplam 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bodrumspor dış transferde Antalyaspor forması giyen Harun Alpsoy, 1461 Trabzon FK forması giyen Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor forması giyen Osman Kocaağa ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı'nın sözleşmesi yenilendi. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi: Bodrumspor transferde çok hareketli - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.