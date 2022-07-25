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Son dakika haberi! Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haberi! Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

Son dakika haber: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, savunmanın solunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 33 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Rangers Spor Haberler Son Dakika

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