Son dakika haberi! Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti Son dakika spor haberi... Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Yağmur Taşar'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Yağmur Taşar'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen şutör oyun kurucu Yağmur Taşar ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Galatasaray'da başlayan Yağmur Taşar, sonrasında İstanbulgücü, Sakarya Yükseliş, Urla Belediyespor'da forma giydikten sonra geçen sezonu Mersin temsilcisinde geçirdi. 23 yaşındaki basketbolcu, 6,4 sayı, 3,3 ribaund ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Spor AA / Emrah Oktay Basketbolcu basketbol Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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