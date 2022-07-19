Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti Son dakika spor haberine göre Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı. Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı. Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Bayern Münih Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler Son Dakika

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