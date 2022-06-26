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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım'ı tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım'ı tebrik etti

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını kazanan jokey Özcan Yıldırım'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını kazanan jokey Özcan Yıldırım'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını kazanan jokey Özcan Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan koşuyu kazanan jokey Özcan Yıldırım ve atın sahibi Emrah Karamazı'yı kutluyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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