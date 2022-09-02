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Son dakika haberi... Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu

Spor Haberleri

Son dakika haberi... Aubameyang, Barcelona'dan Chelsea'ye transfer oldu

Son dakika haberler... İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.

Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Pierre Emerick Aubameyang Barcelona İspanya Chelsea Spor Haberler Son Dakika

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