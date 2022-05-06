Son dakika haberi... Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram...
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur.
Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor