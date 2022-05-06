Son dakika haberi... Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram...

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Ali Koç: '8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram...

Bir son dakika haberine göre Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur.

Ali Koç: "8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Trabzon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title