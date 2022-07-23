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Son dakika haberi! Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Rakitskyi'yi transfer etti

AA - Ozan Efeoğlu - Spor
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Son dakika haberi! Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Rakitskyi'yi transfer etti

Gelen son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yaroslav Rakitskyi, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giymişti.

AA / Ozan Efeoğlu - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler Son Dakika

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