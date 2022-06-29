Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

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Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Edinilen son dakika gelişmesine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Evin Demirhan Fransa Spor Haberler Son Dakika

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