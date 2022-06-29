Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Edinilen son dakika gelişmesine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Evin Demirhan Fransa Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa'dan Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

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