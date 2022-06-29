Son dakika haberi: 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı. Son dakika gelişmesine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi: 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı. - Haberler

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