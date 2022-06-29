Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı. Bir son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Ferhat Arıcan Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı. - Haberler

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