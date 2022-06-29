Son dakika haberi! 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bir son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor