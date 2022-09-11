Son dakika haber: Yunanistan Rallisi'ni Neuville kazandı Spor Haberleri Son dakika haberlerine göre Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 10. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 10. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı. Lamya kentinde 16 etaptan oluşan Akrapolis rallisinde mücadeleyi 3 saat 34 dakika 52 saniyede tamamlayan Neuville, 15 saniye farkla sezonun ilk galibiyetini elde etti. Belçikalı sürücü, 2021 İspanya Rallisi'nden bu yana ilk kez podyumun zirvesine ulaşmayı başardı. Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, ikinci olarak arka arkaya dördüncü kez podyuma çıkarlarken, üçüncü sırada ise takım arkadaşı İspanyol sürücüsü Dani Sordo yer aldı. Bu sonuçla, Hyundai tarihinde ilk kez podyumun üç basamağını da kapatmayı başardı. WRC'nin 11. ayağı, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Yeni Zelanda'da düzenlenecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Yunanistan Hyundai Shell Spor Haberler Son Dakika

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