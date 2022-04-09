Son dakika haber! Welinton: Kazanmayı hak ettik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Doğru ritimle bu sisteme daha çabuk adapte olacağız"

"2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her zaman yeni şeyler öğrendiklerini söyleyen Welinton, "Her hocanın takıma kattığı yeni şeyler oluyor. Hocamızla yeni bir oyun, idman anlayışı geldi. Bizden istediklerini idmanlarda yapıp sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz. Bugün de bunu gösterdik. 2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık. Bu da sahada göründü. Taraftarlarımızı mutlu ettik" şeklinde konuştu.