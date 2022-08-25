Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular 8 madalya kazandı

Spor Haberleri

Son dakika haber! Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular 8 madalya kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Romanya'da düzenlenen Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular, 6 madalya elde etti.

Romanya'da düzenlenen Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Oryantring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Victoria Kupası'na 23 sporcu ile katılan milli takımda Beyza Nur Kaplan ve Ayhan Bikir altın, Betül Önal, Esma Melle ve Koray Şahin gümüş, Asya Tuzcuoğulları, Hilal Oruç ve Ahmet Kaçmaz bronz madalya kazandı.

Milli takım, Victoria Kupası'nın ardından yine Romanya'da bugün başlayan 2022 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Tekin Çolakoğlu, madalya kazanan ve yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil eden sporcuları kutlayarak başarıların katlanarak artacağından emin olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Koray Şahin Türkiye Romanya Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title