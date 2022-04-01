Son dakika haber: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Trabzon'da başladı - Haberler

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Son dakika haber: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Trabzon'da başladı

AA - Gazi Nogay - Spor
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Son dakika haber: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Trabzon'da başladı

Son dakika spor haberi: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

TRABZON (AA) - Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun organizasyonuyla Ortahisar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 102 kulüpten 141'i kadın, 287'si erkek olmak üzere toplam 428 sporcu mücadele ediyor.

Bugün 5 ayrı stilde yapılan yarışlarla başlayan organizasyon, 3 Nisan Pazar sona erecek.

Şampiyonanın açılış seremonisine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katılan sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.

AA / Gazi Nogay - Spor

Ortahisar, Trabzon, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

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