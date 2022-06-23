Son dakika haber | Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u transfer etti
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika haberler... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki pivot Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki pivot Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi'de forma giyen Emircan Koşut'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Emircan." denildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor