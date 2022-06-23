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Son dakika haber | Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u transfer etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika haber | Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u transfer etti

Son dakika haberler... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki pivot Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki pivot Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi'de forma giyen Emircan Koşut'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Emircan." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Basketbol Süper Ligi Emircan Koşut Türk Telekom Spor Haberler Son Dakika

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