Son dakika haber: Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Trabzonspor : "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Enis Bardhi Trabzonspor İspanya Levante Spor Haberler Son Dakika

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