Haber : Son dakika haber: Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - Haberler

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Son dakika haber: Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Son dakika haber: Trabzonspor: 'İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Trabzonspor : "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Enis Bardhi Trabzonspor İspanya Levante Spor Haberler Son Dakika

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