Son dakika haber: Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor: "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Trabzonspor : "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor