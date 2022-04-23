Son dakika haber: TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in cezasına indirim - Haberler

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Son dakika haber: TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in cezasına indirim

AA - Emrah Oktay - Spor
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Son dakika haber: TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in cezasına indirim

Son dakika haber... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 32. haftasında oynanan İstanbulspor maçındaki ihlallerden dolayı Bursaspor Kulübü ile teknik direktör Mustafa Er ve antrenör Hayati Köse'ye verilen cezalara yapılan itirazlar görüşüldü.

Kulübe verilen 16 bin liralık para cezasını onayan TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Er ile Hayati Köse'nin cezalarında indirime gitti.

Mustafa Er'e 2 farklı ihlalden dolayı verilen toplam 4 maç men ve 13 bin liralık para cezasında indirim yapılacak 3 maç men ve 10 bin 850 lira para cezası olarak onandı.

Antrenör Hayati Köse'ye yine 2 farklı ihlalden dolayı verilen 7 maç men ve 15 bin 100 liralık para cezası, 5 maç men ve 10 bin 800 lira olarak düzeltildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Er, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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