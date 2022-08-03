Son dakika haber... Sivasspor'un yeni transferi Clinton N'Jie ilk idmanına çıktı Son dakika haberler... DG Sivasspor'un yeni transferi Clinton N'Jie, takımla beraber ilk idmanına çıktı. DG Sivasspor'un yeni transferi Clinton N'Jie, takımla beraber ilk idmanına çıktı. Sivasspor'un yeni golcüsü Clinton N'Jie, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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