Son dakika haber... Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti Spor Haberleri Bir son dakika haberine göre İspanya ekibi Sevilla, Almanya'nın Bayern Münih takımından Fransız futbolcu Tanguy Nianzou'yu renklerine bağladı. İspanya ekibi Sevilla, Almanya'nın Bayern Münih takımından Fransız futbolcu Tanguy Nianzou'yu renklerine bağladı. Sevilla Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İspanya basınında transferin bonuslarla 20 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü. Profesyonel kariyerine Paris Saint-Germain'de başlayan Nianzou, 2020'de Bayern Münih'e transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan genç stoper, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Münih ekibinde 28 maça çıktı ve bir gol kaydetti. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Bayern Münih Sevilla FC Almanya İspanya Spor Haberler Son Dakika

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