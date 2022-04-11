Son dakika haber... Şehitkamilli yüzücü Slovenya'da 3. oldu

Slovenya'da Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Şehitkamilli Milli Takım sporcusu Kaan Kara, 28.52'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Başkan Fadıloğlu, "Milli Takım sporcumuz Kaan Kara ve Antrenörümüz Ali Göz'ü gönülden kutluyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen Milli Takım sporcusu Kaan Kara, ulusal ve uluslararası başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Son olarak Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Şehitkamilli Milli Takım sporcusu Kaan Kara, 50 metre kurbağalama disiplinde 28.52'lik derecesiyle 3. olarak bronz madalya sevinci yaşadı.

"Gururlandırıyorlar, büyük mutluluk yaşatıyorlar"

Kaan Kara ve Antrenör Ali Göz'ü tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzumuzun faaliyete geçtiği ilk günden bu zamana kadar ilk hedefimiz altyapıdan yetişen sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda milli marşımızı okutmaları ve bayrağımızı göndere çektirmeleriydi. Çok şükür ki yaklaşık 10 yıllık süreç sonrası gelinen noktada hem ulusal hem de uluslararası alanda sporcularımız birbirinden değerli başarılara imza attılar. Alleben Yüzme Havuzunda yüzme sporu ile tanışan sporcularımız, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettiler. Sporcularımız, başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek hem bizleri gururlandırıyorlar hem de büyük mutluluk yaşatıyorlar. Son olarak Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Şehitkamilli Milli Takım sporcumuz Kaan Kara, 50 metre kurbağalama disiplinde 28.52'lik derecesiyle 3. oldu. Milli Takım sporcumuz Kaan Kara ve Antrenörümüz Ali Göz'ü gönülden kutluyorum. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP