Son dakika haber! Şehitkamilli milli sporcu Bulgaristan'da forma giydi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Basketbol Takımında forma giyen Batu Anlar, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı forma giydi. Yıldız basketbolcu Anlar, parke üzerindeki performansıyla basketbol otoritelerinden başarılı not aldı.

FIBA tarafından Bulgaristan'da gerçekleştirilen U14-U15 Yaş Kategorisi Basketbol Turnuvası'nda ay-yıldızlı kadroya davet edilen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Basketbol Takımı sporcusu Batu Anlar, Milli Takım'da kalıcı olmak istiyor. 2021-2022 basketbol sezonunda altyapı faaliyetlerinde katıldığı yerel ve ulusal organizasyonlarda başarılı bir grafik çizen mili sporcu, yaşadığı şampiyonlukları ay-yıldızlı forma ile taçlandırdı.

"Gelişim süreçlerini titizlikle takip ediyoruz"

FIBA Gelişim Kampı'nın ardından ay-yıldızlı dev adamı tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli sporcularının gelişim süreçlerini titizlikle takip ettiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli basketbolcumuzu ve kıymetli ailesini, antrenörlerini yürekten kutluyorum. Sporcumuzun ailesi spora oldukça ilgili, öğrenim gördüğü okulumuzun yaklaşımı ve arkadaş çevresi de sportif faaliyetlere büyük destekler verince başarı kaçınılmaz oluyor. Bu tablo mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen tüm imkanlarla sporcularımızın yanındayız. Milli sporcularımızın gelişim süreçlerini titizle takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Batu'ya başarılar diliyorum. En büyük arzumuz onu en üst seviyelerde izlemek. Başarılar diliyorum."

"Önemli bir adım attım"

Milli sporcu Batu Anlar, basketbol adına hedeflediği nokta için önemli bir adım attığını söyledi. Anlar, "Aileme, kulüp ve okul takımı antrenörlerime, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ailesine, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, başta olmak üzere destek veren tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Basketbol alanında hedeflediğim noktaya ulaşabilmek adına önemli bir adım attım. İnşallah devamı çok daha iyi olacak. Antrenmanlarda çok fazla çalışacağım. Ay-yıldızlı forma ile kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor