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Son dakika haber! Samsunspor'dan 17. transfer

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Son dakika haber! Samsunspor'dan 17. transfer

Gelen son dakika haberine göre Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci'yi kadrosuna katarak yaptı.

Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci'yi kadrosuna katarak yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Sarp Ekinci geçen yıl 2. Lig'de 30 maçta 5 gol atma becerisi gösterdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Ekinci Spor Haberler Son Dakika

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