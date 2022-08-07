Son dakika haber | Romain Saiss: 100'üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız

"Sonuna kadar mücadele etmenin bir yansımasıydı bu maç. Asla vazgeçmediğimizi gösterdik. Daha zor maçlar da oynayacağız ve bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz, çözüm bulmak için savaşacağız. 100'üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk."