Son dakika haber... Real Madrid, Vigo deplasmanında farklı kazandı Spor Haberleri Edinilen son dakika haberine göre İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşma karşılıklı penaltılarla başlarken, Real Madrid'de Karim Benzema (Dk.13), Celta Vigo'da İago Aspas (Dk.23) topu ağlarla buluşturan isimler oldu. Real Madrid 42. dakikada Luka Modriç ile bulduğu ikinci golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarı Vinicius Junior (Dk. 56) ve Federico Valverde'nin (Dk. 66) golleriyle farkı artıran eflatun beyazlılar zorlu Vigo deplasmanından 4-1 galip ayrıldı. Real Madrid'de Eden Hazard'ın 87. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Agustin Marchesin kurtardı. Puanını 6'ya çıkaran Real Madrid averajla liderliğe yükseldi. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Real Madrid İspanya Futbol Vigo Spor Haberler Son Dakika

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