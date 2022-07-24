Son dakika haber: Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı Bir son dakika haberine göre Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu, kupanın sahibi oldu. Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina- Camelia Begu, kupanın sahibi oldu. İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Begu ile dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan İtalyan Lucia Bronzetti karşılaştı. 1 saat 33 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki Begu, kupanın sahibi oldu. Yaklaşık beş yıl aranın ardından yeniden bir turnuvadan zaferle ayrılan Rumen tenisçi, kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğuna imza attı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Camelia Begu Palermo İtalya Tenis Spor Haberler Son Dakika

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