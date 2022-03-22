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Son dakika haber... Özel sporcu Fatma Damla Altın, Dubai'de altın madalya kazandı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haber... Özel sporcu Fatma Damla Altın, Dubai'de altın madalya kazandı

Son dakika haberine göre Milli sporcu Fatma Damla Altın, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'de altın madalya kazandı.

Milli sporcu Fatma Damla Altın, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'de altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5.41 ile altın madalyaya ulaştı.

Fatma Damla Altın, bu atlayışıyla dünya sıralamasında beşinciliğe yükseldi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Milli Sporcu, Atletizm, Dubai, Altın, Spor, Haberler

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