Son dakika haber: Milli sporcular, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Polonya süren Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadeleleri yarın başlayacak. Polonya süren Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadeleleri yarın başlayacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Wroclaw kentinde 18 Eylül'e kadar sürecek. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren organizasyonda Türkiye, 11 sporcuyla mücadele edecek. Türkiye'yi şu isimler temsil edecek: Yusuf Dikeç, Özgür Varlık, Şevval İlayda Tarhan, Ahmet Bayrak, Emrah Ceylan, Taha Şükrü Baltacı, Elif Duygu Eren Kotoş, Zeynep Yıldız, Alp Eren Erdur, Adnan Efe Uçar, Zeynep Gökçe Demirci. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Polonya Spor Haberler Son Dakika

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