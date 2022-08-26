Son dakika haber | Milli sporcu Sinem Oruç, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Spor Haberleri Son dakika haberlerine göre Milli sporcu Sinem Oruç, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi mücadelesinde altın madalya elde etti. Milli sporcu Sinem Oruç, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi mücadelesinde altın madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, Avusturyalı Franziska Schloegl'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda yarın kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut, erkekler +90 kiloda Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Spor Haberler Son Dakika

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